Meclis, yoklamadan kapandı!

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı. Akar, toplantının başında üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş gündem dışı konuşmasında, Türkiye'nin uyuşturucu ticaretinde koridor haline geldiğini iddia etti.

Yokuş, "2019 yılında AB Uyuşturucu ile Mücadele Ajansının verilerine göre, 1 yıl içinde Türkiye'de ele geçirilen uyuşturucu miktarı AB ülkelerinde ele geçirilen uyuşturucu miktarından daha fazladır. Bu da bu iktidarın ayıbıdır. Sınır güvenliği olmayan ülkemizde mafya ve uyuşturucu kaçakçıları cirit atıyor." diye konuştu.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Aydın'da denetlenmeyen JES'ler (jeotermal enerji santrali) ve madenlerin en büyük sorun olduğunu savunarak, "Birinci derece tarım arazilerine JES ve maden ruhsatı veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Aydın'ın havasını, suyunu, toprağını zehirleyerek açıkça suç işliyor." ifadelerini kullandı.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı'da iki tır ile bir yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında hayatını kaybedenlerin cenazelerinin ailelerine teslim edildiğini anımsatarak, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yararlılara şifa diledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yarın vefatının 84. yılı olduğunu kaydeden Çelebi, "Mustafa Kemal'i ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle anıyorum." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmalardan sonra grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, TÜİK verilerine göre, son zamanlarda istihdamın arttığı, işsizlik oranlarının düştüğünün ifade edildiğini ancak detay verilere bakıldığında bunun doğrulanmadığını iddia etti. Usta, "Veriler tutarsız ve bu verilere müdahale ediliyor, işsizliğin düştüğü yok." dedi.

OECD tarafından yayımlanan "Bir Bakışta Eğitim 2022 Raporu"na göre, Türkiye'nin öğrenci başına en düşük kamu harcaması yapan OECD ülkesi olduğunu dile getiren Usta, "Harcamalar faize, yanlış ekonomi politikalarına, israfa, saltanata, şatafata gidiyor ve bunun getirdiği sonuçta da Türkiye artık her yönüyle daralmış, bunalmış durumda." görüşünü savundu.

- "Zengezur Koridoru'nun açılması büyük öneme sahip"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 8 Kasım'ın Karabağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olduğunu belirterek, "Karabağ zaferiyle Türkiye ve Azerbaycan'a rağmen bölgede istikrar sağlanamayacağı ispatlanmıştır. Dünyanın kaosa sürüklendiği bir dönemde Türkiye ve Azerbaycan siyasi, iktisadi ve kültürel ilişkilerini derinleştirerek tüm dünyaya çok önemli mesajlar vermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Akçay, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin teknolojide, kültürde, diplomaside, ekonomide atılan adımlarla kökleşeceğini, iki ülkenin bölgesel ve küresel bir aktör olma yolunda yüzyıla damgasını vuracağını söyledi. Akçay, Türkiye ve Azerbaycan arasında doğrudan bağlantı sağlayacak olan Zengezur Koridoru'nun açılmasının büyük öneme sahip olduğunu dile getirdi.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, bugün Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin başvuruyu görüşen Anayasa Mahkemesinin önündeki eylemlere işaret ederek, "Demokratik protesto haklarını kullanmalarına izin vermek, bu iktidarın birinci görevidir ama iktidar ters kelepçeyle gözaltına almayı daha doğru buluyor." dedi.

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın, "Türk milletini, devleti, devletin kurum ve organlarını aşağılamak" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmasını değerlendiren Oluç, "halka hakaret ediyor" diye bir kişiyi tutuklamanın, düşünce ve ifade özgürlüğünün olmadığına dair açık bir mesaj olduğunu iddia etti.

- "O koltuğu hak etmiyor demektir"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Anayasa Mahkemesinin önünde eylem yapan sendika başkanları ve yöneticilerinin gözaltına alınmasına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Eğer şu ana kadar Mahmut Özer, İçişleri Bakanı'nı arayıp da 'Öğretmenleri, sendika başkanlarını gözaltına almak neyin nesi?' diyemiyorsa, oturduğu o koltuğu hak etmiyor demektir. Anayasa Mahkemesinin bugün vereceği bir iptal kararıyla cumhuriyet tarihinin öğretmenlere karşı yapılan en büyük ayrımcılıkla, aşağılamasının önüne geçileceğini ve sonra da bu Meclis'in öğretmenlere, onları ayırmadan, onları küçük düşürmeden hak ettiği her şeyi vereceği günlerin sözünü veriyoruz."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde ek ders ücreti karşılığında çalıştırılanların dönem dönem aldıkları maaşın, asgari ücretin altına düştüğünü iddia eden Özel, Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığında ek dersli çalışanların maaşlarında iyileştirmeler yapıldığı halde bu bakanlığa yapılmadığını ileri sürdü.

Özel, bu sorunu kökünden çözmenin, TBMM'nin görevi olduğunu vurguladı.

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Kolivar'ın kullandığı ifadelerin bir kısmına katılmanın mümkün olmadığını kaydeden Özel, "AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kolivar'ı hedef gösterdi. Gözaltına alındı, nihayet tutuklanmış. Ömer Çelik, bunu sözü sözle yenemeyeceği için yapıyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Bu seçimlere de tabii hazırlanırken bizim halkımızın karşısına çok rahat çıkabilmemiz lazım. Bunları da değerli dostumla paylaştık." dediğini belirten Özel, "Dış güçler edebiyatı yapanlara bakın ya. Parti kurulduğu gün ABD'ye koşup, seçimlerden sonra 1 Mart Tezkeresi pazarlığına giden, ajanlarla görüşen, kahvaltıda Türkiye için en olumsuz kurumlarla görüşen, Kemal Bey'in teknoloji ziyaretini hedef gösteren Erdoğan, yaptığına bak. İsveç Başbakanı'ndan 'Hazirana kadar elimi rahatlat.' Yazıklar olsun." diye konuştu.

Genel Kurulda daha sonra İYİ Partinin, "Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde taşeron olarak görev yapan personelin yaşadıkları sorunlar" ile ilgili araştırma önergesinin ön görüşmelerinin bugün yapılması önerisi ele alındı.

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, grup önerisinin oylamasından önce iki kez toplantı yeter sayısının bulunamaması üzerine, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.