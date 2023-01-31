Meclis, YÖK Kanunu için toplanamadı!

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı. AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker "Kocaeli'de çevreye yapılan yaptırımlar ve İzmit Körfezi'nin dip çamurunun temizlenmesi", İYİ Parti Aydın Milletvekili Adnan Sezgin "Aydın'ın sorunları", CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere "Adıyaman'ın sorunları" ile ilgili gündem dışı konuşma yaptı.

Şeker, İzmit Körfezi'nin deniz uçağıyla havadan izlendiğini, karadan ve denizden sürekli denetlendiğini söyleyerek, kirliliğe neden olanlara ceza kesildiğini belirtti.

Körfez'deki gemilerin atıklarının, atık alma gemileriyle toplanarak bertaraf edildiğini dile getiren Şeker, İzmit Körfezi'nin ve şehrin kıyılarının, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin deniz süpürgesiyle sürekli temizlendiğini ifade etti.

Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK-MAM ve İstanbul Üniversitesinin ortak projesi kapsamında İzmit Körfezi'nde biriken 3,5 milyon metreküp dip çamurunun temizliğine başlandığını bildirdi.

Bu arada TBMM'nin konuğu olarak Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Güney Kore-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Yoo Ki Hong ve beraberindeki heyet, Kordiplomatik Locası'ndan milletvekillerini selamladı.

Genel Kurul çalışmalarını bir süre izleyen Güney Kore heyetine, Türkiye-Güney Kore Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Fatma Betül Sayan Kaya ve Nevzat Şatıroğlu ile CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan eşlik etti.

Daha sonra grup önerilerinin görüşülmesine başlandı. Ancak bu arada HDP milletvekilleri yoklama istedi. Yapılan iki yoklamada da karar yeter sayısı bulunamadığı için YÖK Kanunu’na geçilemeden, TBMM Genel Kurulu 1 Şubat 2023 tarihinde açılmak üzere kapandı.