Meclis, yine yoklamadan kaldı!

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı. İlk olarak başkan bazı milletvekillerine gündem dışı söz verdi. Ardından grupların önerileri görüşüldü. İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri, müzakerelerin ardından yapılan oylamada kabul edilmedi.

Daha sonra Genel Kurul’da bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tekliflerinin görüşülmesine geçildi. Anlaşmaların görüşüldüğü sırada CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve arkadaşları yoklama talep etti. Ardından yapılan 2 yoklamada da “toplantı yeter sayısı bulunamadığı” için Başkanvekili Erdoğmuş oturumu 17 Ocak Salı günü açılmak üzere kapattı. Böylece bu hafta ikinci defa TBMM Genel Kurulu, yoklama bulunamadığı için kapanmış oldu.