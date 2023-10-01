Meclis, yeni yasama yılına başlıyor
TBMM Genel Kurulu, 28.Dönem 2.Yasama Yılı'nın başlıyor. TBMM 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılış törenini Ajans Haber İmtiyaz Sahibi İsmail Bayazit, Genel Yayın Yönetmeni Erdal Güven, Ankara Temsilcisi Ümit Kozan, Parlamento Şefi Ünsal Ergel yakından takip etti.
TBMM Genel Kurulu, 28.Dönem 2.Yasama Yılı'nın başlıyor. TBMM 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılış törenini Ajans Haber İmtiyaz Sahibi İsmail Bayazit, Genel Yayın Yönetmeni Erdal Güven, Ankara Temsilcisi Ümit Kozan, Parlamento Şefi Ünsal Ergel yakından takip etti.
28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclisteki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un anıta çelenk bırakmasının ardından bando eşliğinde saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.
Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanvekilleri Bekir Bozdağ, Gülizar Biçer Karaca, Sırrı Süreyya Önder, Celal Adan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, partilerin grup başkanvekilleri, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun, milletvekilleri ve TBMM bürokratları katıldı.
Törende, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önündeki terör saldırı nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındığı görüldü.
Yorumlar