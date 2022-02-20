Meclis yeni haftaya yoğun bir gündem ile başlıyor

TBMM, bu hafta siyasetin sıcak başlıkları için mesai yapacak.

Yeni haftada Meclis Genel Kurulu ve komisyonların gündemi hareketli olacak.

Semra Güzel'İn dokunulmazlığının kalkması bekleniyor

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki Karma Komisyon raporunun Genel Kurula gelmesi bekleniyor.

Genel Kurulda yapılacak oylamada dokunulmazlığı kaldırılırsa Güzel'in yargılanmasının yolu açılacak.

'Kadına şiddet' gündemde

Kadına şiddetle mücadele de Meclis'in önemli mesai başlıklarından biri.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, acil yargı paketi hazırlanması talimatının ardından çalışmalar hızlandırıldı.

İyi hal indiriminin kaldırılmasına yönelik düzenleme hem bakanlıkta hem de Meclis'te ele alınıyor.

Bu kapsamda, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Adalet Bakanlığı yetkililerini dinleyecek.