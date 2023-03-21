Meclis, Orman Kanunu’nu görüşüyor!

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmalar ve grup başkanvekillerinin değerlendirmelerinin ardından siyasi partilerin gündeme ilişkin grup önerilerine geçildi.

İYİ Parti'nin "depremin etkilediği illerde sağlık hizmeti sunumunda yaşanan sorunlar"; HDP'nin "depremin doğa ve insan yaşamına etkisi" ile CHP'nin "deprem nedeniyle asbest içeren enkazların kaldırılmasından dolayı meydana gelebilecek sağlık sorunları" konusunda araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılması önerileri kabul edilmedi.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ilde enkaz kaldırma çalışmalarının gelişigüzel yapıldığını savundu.

Yeşil, "Bölgede yaşam devam ediyor. O insanlar için sağlıklı kentleri ortaya koymalıyız. Bunun için de bilimden yararlanalım. Ortak bir anlayışla öneriler getiriyoruz. Gelin bunu araştıralım. Aklın yolu bir. Biz bu yaşamı insanlara sunamazsak ne yapacağız? Bu insanlara karşı bir sorumluluğumuz var." dedi.

İYİ Parti Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu, deprem bölgesindeki moloz yığınlarının arasındaki asbestin hava ve su yoluyla insanlara bulaşma riski olduğunu belirterek, "Asbest, insanlarda çeşitli kanser hastalıklarına yol açıyor. Bölgedeki insanların korunması için acil önlemler alınmalı." diye konuştu.

AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, depremin etkilediği 11 ilde 301 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ya da ağır hasarlı olduğunu ifade ederek, "Tahminen en az 85 milyon metreküp yani 180 milyon ton civarında bir inşaat enkazının ortaya çıkacağı anlaşılıyor." dedi.

Deprem bölgesindeki enkazların, çevreyi olumsuz etkilememesi için yapılan araştırmalar sonucunda belirlenen döküm sahalarına taşındığını anlatan Akyürek, şunları kaydetti:

"Enkaz içindeki en tehlikeli atıklardan biri asbest. 2010'dan itibaren inşaatlarda asbest kullanımı yasaklandı ama 2010'dan önce yapılan inşaatların enkazının kaldırılması çalışmaları sırasında asbestin çevreyi etkilememesi için gerek sulama gerekse maske ile önlem alınarak yapılıyor. Bu konuda Bakanlığımızın mobil çevre laboratuvarında sürekli numuneler alınıyor, ölçümler yapılıyor, çevreye zarar vermeyecek şekilde işleme tabi tutuluyor. Asbestten yapılmış levhalar da enkazdan ayrılıp bertaraf merkezlerine gönderiliyor. Hafriyat alanları yeraltı ve yüzeysel sulardan ya da tarım alanlarından uzak tutuluyor. Bu konuda hem hükümetimiz hem de Çevre Bakanlığımız hassasiyet gösteriyor, göstermeye de devam ediliyor."

Genel Kurulda, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün Geri Dönüşüm Çalışanlarının Şartlarının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi kabul edilmedi.

Grup önerilerinin ardından Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.