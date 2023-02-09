Meclis, OHAL için toplandı!

TBMM Genel Kurulu, deprem bölgesindeki 10 ilde OHAL ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi için toplandı. Genel Kurulu’nun açılışında bir konuşma yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adıyaman Milletvekili Yakup Taş başta olmak üzere deprem bölgesinde hayatını kaybedenler için rahmet, yakınlarına başsağlığı yaralılara ise acil şifalar diledi.

“Vatanımız ve Milletimiz tüm zamanların ve mekânların gördüğü en büyük felaketlerden birini yaşamaktadır” diyen Şentop, şunları söyledi:

“Birlik, beraberlik, vakar ve dayanışmada dünyada eşi benzeri olmayan Aziz Milletimiz, Vatanımız ve Milletimiz tüm zamanların ve mekânların gördüğü en büyük felaketlerden birini yaşamaktadır.

Devletimizin tüm kurumları, sivil toplum kuruluşlarımız ve Milletimiz ilk andan itibaren felaket bölgesinde insanüstü bir gayretle çalışmaktadır.

Adeta yerkürenin yıkımı manasına gelebilecek 7.7 ve 7.6 ölçeğinde iki büyük deprem ile sayısız artçı depremler, maalesef, 10 ilimizde on binlerce vatandaşımızın ölümüne ve yaralanmasına neden olmuştur. Bu vesileyle bir kere daha depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyor; hayatını kaybeden insanlarımızın yakınlarına ve depreme maruz kalan vatandaşlarımıza sabırlar diliyorum. Milletimizin, hepimizin başı sağ olsun.

85 milyon olarak üzüntümüz kelimelerle ifade edilemez boyuttadır; acımız tarifsizdir.

Bu felakette kaybettiğimiz canlarımızdan birisi Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında birlikte çalıştığımız, vatan ve millet sevgisine şahit olduğumuz AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş idi. Bütün hayatını kaybedenlerle birlikte çalışma arkadaşımız Yakup Taş ve ailesi için de kederimiz sonsuzdur.

Her zor günde olduğu gibi bu büyük felakette de Milletimiz, çoluk çocuk, genç yaşlı kenetlenmiş, yardım ve dayanışma için kar - kış - soğuk demeden gayret sarf etmiştir ve bu gayretler halen tüm hızıyla devam etmektedir. Böyle bir Milletin ferdi ve temsilcileri olmakla, kelimelere dökülemez bir gurur ve şeref duymaktayız.

Gün; birlik, beraberlik ve dayanışma günüdür. Milletimizin karakterinin bir parçası olarak sabır ve vakarla bu zorluğun üstesinden gelme günüdür.

Bölgede yardım bekleyenlere yetişme, destek olma, yaraları sarma günüdür.

Hepimiz daha etkin ve verimli olmak için çalışmanın ve çözümün ortağı olmak zorundayız.

Bu çerçevede, bugün ve önümüzdeki günlerde Meclisimizin yapacağı çalışmaların bu bilinçle, her konuda sadece Milletimizin yararını ve ihtiyaçlarını üstün tutan bir anlayışla, sağduyu içerisinde yürütüleceğine yürekten inanıyorum.

Tekrar Milletimizin başı sağ olsun.

Şimdi sizleri Adıyaman milletvekilimiz merhum Yakup TAŞ ve deprem felaketinde vefat eden tüm vatandaşlarımız için 1 dakikalık saygı duruşuna ve akabinde arzu edenleri kaybettiğimiz insanlarımızın ruhları için birer Fatiha okumaya davet ediyorum.”

Saygı duruşunun ardından oturuma kısa bir süre ara verildi. Arının ardından Cumhurbaşkanlığı OHAL Tezkeresi’nin görüşülmesine başlanacak.