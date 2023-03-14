Meclis, mart ayında yoğun mesai yapacak!

TBMM Genel Kurulu, önümüzdeki günlerde yoğun mesai yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim kararının Resmi Gazetede yayınlanmasının ardından kalan kısa sürede TBMM, bekleyen kanunları da bitirmeyi amaçlıyor.

Bekleyen kanun teklifleri için TBMM Genel Kurulu’nun mesaisini yeniden düzenleyen AK Parti, bu hafta Cuma gününü, haftaya ise Pazar hariç tüm günlerini çalışma mesaisine dahil etti.

8 Nisan 2023 tarihine kadar elindeki kanun tekliflerinin yasalaşmasına sağlamayı amaçlayan TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi planlanan kanunlar ise şöyle:

“Orman Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik öngören Kanun teklifi, Afet Yeniden İmar Fonu, Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun teklifi, İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, 7.Yargı Paketi, Uluslararası Sözleşmeler ile önümüzdeki hafta TBMM’ye gelmesi beklenen ekonomik düzenlemeleri kapsayan bir torba kanun teklifi”