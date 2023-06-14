Meclis, komisyon üyelerini belirledi!

TBMM Genel Kurulu, Başkan Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Oturumun ilk bölümünde Başkanlık Divanı’nın seçiminin ardından ihtisas komisyonlarının üyeleri seçildi.

Genel Kurulda, seçime geçilmeden önce söz alan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Mecliste siyasi parti grubu bulunmayan 56 milletvekiline, ihtisas komisyonu üyeliklerine başvurmaları için 22 Haziran'a süre tanındığını söyledi.

Genel Kuruldaki seçimin ardından komisyonların bugün toplanarak başkanlık divanlarını belirleyeceğini dile getiren Özel, "56 milletvekilinin seçilip geldikleri Mecliste, görev yapacakları komisyonlara henüz gitmeden komisyonun başkanlık divanı seçmesi, onların seçme ve seçilme hakkının ellerinden alınması demek. Bu, kabul edilebilir bir durum değil." dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelikleri için 20 Haziran'a kadar bağımsız milletvekillerinden başvuru alınacağını ifade etti.

Kurtulmuş, "Bu 4 komisyon, adaylıklar belli olduktan sonra bir araya gelerek kendi başkanlık divanlarını seçecekler." dedi. Kurtulmuş, TBMM Başkanlık Divanı ile ihtisas komisyonlarının üyelerine görevlerinde başarı dileyerek, verimli bir çalışma dönemi geçirmelerini temenni etti.

Bu arada CHP Grup Başkanı Özel ile YSP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Türkiye İşçi Partisinden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen tutuklu Can Atalay'ın tahliyesi için Meclisin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini istediler.

Meclis Başkanı Kurtulmuş, TBMM Başkanlık Divanı ve ihtisas komisyonu üyelik seçiminin tamamlanmasının ardından birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.