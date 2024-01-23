Meclis, İsveç'in NATO üyeliğini görüşmeye başladı!

TBMM Genel Kurulu, İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifini görüşmeye başladı. TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Adan, birleşimin başında üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, 2024 yılının Türkiye ile Macaristan arasında karşılıklı Kültür Yılı ilan edildiğini anımsatarak, ana temanın 100 yıllık dostluk ve işbirliği olarak belirlendiğini söyledi.

Yıl boyunca her iki ülkede etkinlikler yapılacağını belirten Erbaş, "Bu kapsamda her iki ülkede 100 etkinlik yapılacak. Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığımız kapsamlı ve titiz bir çalışma yürüttü. Ülkemizde yıl boyunca Macaristan'ın kültür ve sanat değerleri tanıtılacak. Birçok şehrimiz bu etkinliklere ev sahipliği yapacak. Bu kentlerimiz arasında Kütahya da yer alıyor. Bu etkinlikler Macarlar ile var olan dostluk köprülerimizi daha da sağlamlaştıracaktır." diye konuştu.

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Artvin'de heyelan ve şevlerden düşen kayalar nedeniyle mağduriyetler yaşandığını dile getirerek, sahil yolunda, Artvin ve Borçka'da sık sık kaya ve taş düşmesi yaşandığını anlattı.

Uzay misyonu

AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunun gerçekleşmesinin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi. Tarihte ilk defa bir Türk vatandaşının uzaya gönderildiğine dikkati çeken Aydemir, şunları kaydetti:

"Birileri için imkansız gibi gözüken uzay hayalimiz gerçeğe dönüştü, bayrağımız yer çekimsiz ortamda dalgalanıyor. Alper Gezeravcı, uzayda 14 gün boyunca 13 bilimsel deney gerçekleştirecek. Milletimiz de tüm bunları büyük bir gururla takip ediyor. Muhalefet ülkemizin bu sevincine, devletimizin bu başarısına da ortak olamıyor. Bu misyonu karalamak ve basitleştirmek için ellerinden geleni yapıyorlar, 'uzaya turist gönderiyorsunuz' diye sığ düşüncelerini açığa vuruyorlar. Alper Gezeravcı'yı turist olarak görebilirsiniz ama biz tarih kitaplarında yıllarca ismi anılacak kişi olarak görüyoruz."

Aydemir, "Bu bir başlangıç. Ülkemizde uzay ve bilim konularında yapacak çok işimiz var. Bir çiçekle bahar olmaz ama her bahar bir çiçekle başlar. Biz bir çiçeğin açmasına vesile olduk. Çok şükür artık gençlerimizin ilham alacağı bir Alper abileri var. Nice Alper Gezeravcı'ları uzaya göndereceğiz." ifadesini kullandı.

İdare Amiri seçimi

Ardından siyasi parti gruplarının verdiği öneriler görüşüldü. Daha sonra CHP’ye ait TBMM İdare Amiri için seçim yapıldı. Geçtiğimiz günlerde parti içinde yapılan oylamayı kazanan CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, CHP'nin TBMM İdare Amiri seçildi.

Sarıgül’ün önerisi

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün uzman çavuşların kadroya alınmasına yönelik kanun teklifi de yapılan oylamada kabul edilmedi.

İsveç’in NATO’ya üyeliği

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından gündemde bulunan kanunların ele alınmasına geçilen TBMM Genel Kurulu’nda AK Parti Grubu’nun önerisiyle İsveç’in NATO’ya Katılımına İlişkin Protokolün Oylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri ilk sıraya alındı.

Başkan Adan’ın verdiği kısa süreli aranın ardından siyasi parti grupları kanuna ilişkin görüşlerini açıklamaya başladılar.