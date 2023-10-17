Meclis, Irak ve Suriye Tezkeresi'ni görüşüyor!

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı. Önder, birleşimi açtıktan sonra yaptığı konuşmada, sürekli tekrar eden savaş ve çatışma koşullarının nefretin dizginlerinden boşalmasına yol açtığını, demokratik siyasetin imkanlarını bitirdiğini, barış içinde bir arada yaşamanın zeminini çökerttiğini söyledi.

Önder, üç milletvekilinin gündem konuşmasının ardından siyasi partilerin grup başkanvekillerine söz verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına dikkati çekerek, Filistin konusunda dünyada bir mutabakat olduğunu, dünyanın bütün başkentlerinde insanların sokaklara çıkarak İsrail zulmüne itiraz ettiğini vurguladı.

İsrail'in Filistin'e karşı intikam çığlıklarıyla hiçbir kural ve savaş hukuku tanımadan çocukları, kadınları öldürdüğünü söyleyen Zengin, "Dünyanın bir yerinde böyle bir yara varsa hiçbir ülkenin bundan etkilenmemesi mümkün değil, herkes bundan etkileniyor. Bu sebeple bağımsız bir Filistin devletinin mutlaka kurulması gerekir. Bu çerçevede;1967 sınırlarının kabul edilmesi, egemen Filistin'in kabul edilmesi, coğrafik bütünlüğe sahip ve başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti için bütün dünyanın çalışması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Danışma Kurulunun önerisiyle Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmelerine geçildi.