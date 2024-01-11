Meclis heyeti, Soykırım Davası için Lahey’de!

İsrail’in Filistin’de yürüttüğü katliam ile 23 bini aşkın insanın hayatını kaybetmesine neden olan kirli savaş, Hollanda’nın Lahey kentindeki Adalet Divanı’nda görüşülmeye başlandı.

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin İsrail aleyhine açtığı “Soykırım” davasını izlemek üzere TBMM Başkanlığı bir heyet gönderdi.

Başkanlığını TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Prof.Dr. Cüneyt Yüksel’in yaptığı heyette, AK Parti İstanbul Milletvekili, Türkiye-AB KPK Başkanı Dr. İsmail Emrah Karayel ve TBMM Adalet Komisyonu üyesi ve AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan’da eşlik etti.

Mahkeme süreci

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin, “Gazze'deki Filistin halkına soykırım yaptığı” gerekçesiyle İsrail hakkında açtığı dava Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı’nda görülüyor.

Hollanda’nın Lahey kentindeki Barış Sarayı’ndaki (Vredespaleis) mahkemenin ilk oturumu, Güney Afrika’nın sözlü savunması ile başladı.

Güney Afrika Cumhuriyeti öncelikli olarak, İsrail'in Gazze'deki tüm askeri operasyonlarının derhal askıya alınması için, ihtiyati tedbir kararı verilmesini istiyor. Yüksek Mahkeme öncelikli olarak bu talebi ele inceleyecek. Cuma günü de, İsrail, hakkındaki suçlamalara ilişkin sözlü savunma yapması bekleniyor.