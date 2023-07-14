Meclis Ek Bütçe Kanunu için toplandı!

Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, oturumun başında üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal "Kıbrıs Barış Harekatı’nın 49. Yıl Dönümü" konusundaki gündem dışı konuşmasında, Türkiye'nin 20 Temmuz 1974'te sadece Türklere değil, Enosis hayaliyle yanıp tutuşan Rumlara da barış içinde insanca ve hakça bir yaşam imkanı sağladığını söyledi.

Kıbrıs'ın milli bir dava olduğunu dile getiren Aksakal, "Başta, Güney Kıbrıs’taki Rumlar ve Yunanistan olmak üzere, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği, artık kuzeyde diliyle, kültürüyle ve o toprakların esasen gerçek sahibi bir milletin var olduğunu; bütün kurumlarıyla 40 yıldan bu yana bir Türk devleti bulunduğunu kabul etmek ve tanımak zorundadır." diye konuştu.

Türkiye'nin farklı stratejiler kurgulamak durumunda olduğunu belirten Aksakal, "Kıbrıs'ın tümü üzerindeki garantörlük hakkımız ve yetkimiz kapsamında Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin sözde Kıbrıs Cumhuriyeti olarak dayatılan mevcut statüsünün yeniden değerlendirmeye alınması sürecini başlatmalıyız. Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir çözüm sağlamak için Rumların kendilerini adanın tek sahibi olarak görmekten vazgeçmeleri, Kıbrıs Türkü'nün self determinasyon yani kendi kaderini belirleme ve kendi kendini yönetme hakkına saygı duymaları gerekmektedir." ifadesini kullandı.

CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Mersin'in sorunlarına değindiği gündem dışı konuşmasında, seçim bölgesindeki yatırımların bitirilemediğini, vatandaşların sorunlarının çözülmediğini iddia etti.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ise "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" başlıklı gündem dışı konuşmasında, Türkiye demokrasisinin sürekli darbelerle kesintiye uğratıldığını, son olarak bu sürecin 15 Temmuz hain darbe girişimiyle sürdürülmek istendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın darbecilere izin vermediğini vurgulayan Maviş, "Cumhurbaşkanımız, milletimizin birliğine karşı girişilen saldırıyı halkımızla birlikte püskürttü. Darbeye ve darbecilere geçit vermedik. Kimden gelirse gelsin darbelere karşı olmalıyız. 15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' diyerek itibarsızlaştırmak, FETÖ'nün amaçlarına hizmet etmek anlamına gelir." dedi.

Öte yandan Aksakal, konuşmak için kürsüye çıkarken CHP milletvekilleri Genel Kuruldan ayrıldı. CHP'li milletvekilleri, Aksakal'ın konuşmasının ardından tekrar Genel Kurul salonuna döndü.

Bu görüşmelerin ardından alınan karar gereğince siyasi parti grupları bütçe kanunun görüşülmesi için önerilerini geri çekti. 15 dakikalık aranın verilmesinin ardından Ek Bütçe Kanunu’na ilişkin bilgi vermek üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kürsüye geldi.