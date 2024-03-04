Meclis, “dolar dolu torba” için komisyon kurdu!
TBMM Başkanlığı, Ajans Haber’in gündeme taşıdığı “unutulan dolar dolu torba” için detaylı inceleme başlattı. Haberin ardından yazılı başvuru yapan milletvekillerinin talebiyle harekete geçen Meclis Başkanlığı, 2 aylık süreci mercek altına aldı.
ÜNSAL ERGEL/ANKARA
Ajans Haber’in özel haberiyle gündeme gelen Meclis’te “torba dolu dolar” skandalının yansımaları devam ediyor. Bahse konu haberde adları geçtiği iddiasıyla TBMM Başkanlığı’na yazılı başvuru yapan CHP milletvekilleri Veli Ağbaba ve Seyit Torun, tüm kayıtların incelenmesini talep etmişti.
Komisyon oluşturuldu
Bu başvuruları da dikkate alan TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliği, bir yetkili personeli muhakkik olarak belirleyerek inceleme başlattı.
Muhakkikin emriyle oluşturulan 5 kişilik komisyon, ilk çapta gündeme yansıyan konuya ilişkin tüm haberleri toparlayarak analiz yaptı. Ajans Haber’in konuya ilişkin yazdığı tüm haberleri de inceleyen komisyon, Milletvekili Hizmet Binası’nın 4 ve 2 katlarında görev yapan tüm temizlik personelinin ifadelerini aldı.
Kamera kayıtları istendi
Komisyon ayrıca olayın gerçekleştiği tarihleri önü ve arkası açık olmak üzere 2 aylık sürece ilişkin TBMM Koruma Müdürlüğü’nde tüm kamera kayıtlarını istedi. Hizmet Binası’nda bulunan tüm kamera kayıtlarının inceleneceği öğrenilirken, “incelemenin sadece haberde adı geçen milletvekilleri üzerinden değil, torba dolu dolar paketi üzerinden” yapıldığı da bildirildi.
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