Meclis, “dolar dolu torba” için komisyon kurdu!

ÜNSAL ERGEL/ANKARA

Ajans Haber’in özel haberiyle gündeme gelen Meclis’te “torba dolu dolar” skandalının yansımaları devam ediyor. Bahse konu haberde adları geçtiği iddiasıyla TBMM Başkanlığı’na yazılı başvuru yapan CHP milletvekilleri Veli Ağbaba ve Seyit Torun, tüm kayıtların incelenmesini talep etmişti.

Komisyon oluşturuldu

Bu başvuruları da dikkate alan TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliği, bir yetkili personeli muhakkik olarak belirleyerek inceleme başlattı.

Muhakkikin emriyle oluşturulan 5 kişilik komisyon, ilk çapta gündeme yansıyan konuya ilişkin tüm haberleri toparlayarak analiz yaptı. Ajans Haber’in konuya ilişkin yazdığı tüm haberleri de inceleyen komisyon, Milletvekili Hizmet Binası’nın 4 ve 2 katlarında görev yapan tüm temizlik personelinin ifadelerini aldı.

Kamera kayıtları istendi

Komisyon ayrıca olayın gerçekleştiği tarihleri önü ve arkası açık olmak üzere 2 aylık sürece ilişkin TBMM Koruma Müdürlüğü’nde tüm kamera kayıtlarını istedi. Hizmet Binası’nda bulunan tüm kamera kayıtlarının inceleneceği öğrenilirken, “incelemenin sadece haberde adı geçen milletvekilleri üzerinden değil, torba dolu dolar paketi üzerinden” yapıldığı da bildirildi.