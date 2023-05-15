Meclis çoğunluğunu Cumhur İttifakı elde ediyor

14 Mayıs’ta sandığa giden seçmenler, 28. Dönem Parlamentosu'nda yer alacak 600 milletvekili için de oy kullandı.

AA’nın açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre 08.30 itibarıyla sandıkların yüzde 99.3'ü açılırken Cumhur İttifakı’nın Meclis’te çoğunluğu elde ettiği görülüyor.

Cumhur İttifakı yüzde 49.37 oy oranıyla 321 milletvekili çıkarırken Millet İttifakı yüzde 35.19 oy oranıyla 213 vekili Meclis’e gönderebiliyor.

Emek ve Özgürlük İttifakı’nın yüzde 10.52 oy oranıyla Meclis’e göndereceği vekil sayısı ise 66.

Partilere göre bakıldığında ise sandalye dağılımı şöyle oluşuyor:

AK Parti: 266

CHP: 169

Yeşil Sol Parti: 62

MHP: 50

İYİ Parti: 44

Yeniden Refah Partisi: 5

TİP: 4

5 parti grup kurabiliyor

Bu sonuçlara göre 27. Dönem’deki gibi 5 partinin grup kurabileceği bir sandalye dağılımı oluşuyor. Meclis’te grup kurabilmek için gerekli olan sandalye sayısı 20.

Cumhur İttifakı ile seçime giren Yeniden Refah Partisi, Emek ve Özgürlük İttifakı ile seçime giren TİP, milletvekil çıkarma başarısı elde etse de grup kuracak sayıya ulaşamadı.

AK Parti’nin sandalye sayısı azaldı

2018’deki seçimlerde elde ettiği yüzde 42.56 oy oranıyla 295 vekili Meclis’e gönderen AK Parti’de bazı isimlerin bakanlık görevine atanmaları nedeniyle vekillikleri sona ermişti. Vefatlar nedeniyle de sandalye kaybı yaşayan AK Parti’de sayı dönem sonuna gelindiğinde 285 olmuştu. 14 Mayıs’ın kesin olmayan sonuçlarına göre de AK Parti’nin sandalye kaybettiği görülüyor.

CHP sandalye sayısını artırdı ama…

CHP’nin ise dönem sonunda 134 olan sandalye sayısını 169’a çıkardığı görülüyor. Ancak bu sayı içinde CHP listelerinden seçime giren SP, DEVA, Gelecek ve Demokrat Partili isimler de bulunuyor. Bu isimlerin CHP’den ayrılıp partilerine dönmeleri ya da birlikte grup kurmaları halinde CHP’nin sandalye sayısının da azalması ihtimali bulunuyor.

Oylari azalsa da sandalye sayılari arttı

Yine 27. Dönem sonu sandalye dağılımına MHP’nin 2, İYİ Parti’nin 8 vekil fazla çıkaracağı görülüyor. Hakkında dava nedeniyle kapatılma ihtimaline karşı tedbir için Yeşil Sol Parti listesinden seçime giren HDP’li vekillerin de 6 sandalye daha fazla elde edebileceği görüyor. Ancak bu üç parti içinde oylarını artıran tek partinin MHP olduğu görülüyor.

Yeniden Refah Partisi ilk kez

Fatih Erbakan’ın Genel Başkanlığındaki Yeniden Refah Partisi ilk kez TBMM’de temsil edilme hakkı elde etmiş oldu.

TİP 4 vekil sayısını koruyor

Geçen dönem HDP listelerinden seçime girdikten sonra partileri TİP’e dönen Erkan Baş, Ahmet Şık ve Barış Atay’a CHP’den istifa eden Sera Kadıgil de katılmıştı. Bu seçim yeniden aday olan bu isimlerden üçü yeniden milletvekili seçilirken Barış Atay seçilemedi. Gezi davasından tutuklu Can Atalay’ın seçilmesiyle, TİP Meclis’teki koltuk sayısını korudu.

İlk kez yüzde 7 seçim barajı

Yüzde 10 olarak uygulanan ülke seçim barajını yüzde 7'ye indiren, ittifakın aldığı oyların milletvekili hesabı ve dağılımını değiştiren Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 6 Nisan 2022'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Değişiklikten önce yüzde 10 olan ülke seçim barajı, bu seçimde yüzde 7 olarak uygulandı.

D'HONT sistemi

24 Haziran 2018 seçimlerinde uygulanan sistemde, ittifak yapan partilerin milletvekili sayısı, ittifakın aldığı toplam geçerli oy üzerinden hesaplanıyordu. İttifakın aldığı milletvekili sayısı daha sonra ittifak içerisinde oy oranına göre dağıtılıyordu. Yeni yasaya göre ise ittifakı oluşturan siyasi partilerin her birinin çıkaracağı milletvekili sayısı, her seçim bölgesinde elde ettiği geçerli oy sayısı esas alınarak, yani D'hont sistemine göre oransal belirleniyor.