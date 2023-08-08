Meclis, CHP’nin teklifini kabul etmedi!

TBMM Genel Kurulunda, CHP listelerinden seçilen milletvekillerinin verdiği "Muğla'nın Milas ilçesi İkizköy Mevkiindeki Akbelen Ormanında yaşanan olaylar hakkında genel görüşme yapılması" önergesi kabul edilmedi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplanan Genel Kurulda, CHP'nin "Muğla'nın Milas ilçesi İkizköy Mevkiindeki Akbelen Ormanında yaşanan olaylar hakkında genel görüşme yapılması" önergesinin ön görüşmeleri tamamlandı.

Siyasi parti grupları adına yapılan konuşmaların ardından, genel görüşme açılıp açılmaması, Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylamada, önerge kabul edilmedi.

Oylamanın ardından Adan, TBMM Genel Kurulu’nu 1 Ekim 2023 tarihinde açılmak üzere kapattı. Bu arada CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, oylamayı protesto etmek için TBMM Genel Kurulu’nda oturma eylemi başlattı.