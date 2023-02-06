Meclis çalışmaları 1 hafta ertelendi!

Sabaha karşı saat 04.17'de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay illerinde yıkıma neden oldu. Can kaybı sayısı her dakika artarken ülke çapında tüm etkinlik ve programlar teker teker iptal edilmeye başlandı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop da, muhalefetle birlikte bu haftaki genel kurul görüşmelerinin ertelenmesi kararı aldıklarını duyurdu.

Şentop, “Bir danışma kurulu toplantısı yaparak meclisimizin bu haftaki genel kurul çalışmalarını ertelemek, önümüzdeki hafta Salı gününden itibaren devam etmek üzere bir karar aldı. Yarın genel kurulda görüşülüp neticelendirilecek. İttifakla bu kararı aldık. Burada CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç arkadaşımız da vardı. MYK toplantısı için ayrılmak durumunda kaldı. Hep beraber bütün milletvekillerimiz burada yaşanan bu felaketle ilgili gayret içerisindeyiz” dedi.

Şentop, "Adıyaman milletvekilimiz Yakup Taş’la ilgili olarak da bulundukları binanın çöktüğüne dair bilgi var. Henüz kendisine ulaşılmış değil. Duamız temennimiz bütün vatandaşlarımızın sağ salim kurtarılması" diye konuştu.