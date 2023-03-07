Meclis, borçların yapılandırılmasını görüşüyor!

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

Erdoğmuş, Genel Kurulda, üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, depremin yaralarını sarmak için ilk günden bu yana destek sunan tüm sivil toplum kuruluşlarının idarecilerle organize olarak "devlet millet el ele" anlayışıyla çalışmalarını devam ettirdiğini söyledi.

Deprem bölgesinden Kayseri'ye 45 bine yakın vatandaşın geldiğini anlatan Nergis, bu vatandaşlardan 10 bininin KYK yurtlarında, kamu misafirlerinde ve otellerde barındığını, 34 bin civarındaki kişinin yakınlarının yanında veya kendi imkanlarıyla yerleştikleri konutlarda ikamet ettiğini bildirdi.

Depremzedelerin taleplerinin karşılanmaya çalışıldığını belirten Nergis, depremzedelere 3 milyon TL nakdi yardım sağlandığını söyledi.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Malatya'da 460 binada enkaz, arama ve kurtarma çalışmalarının tamamlandığını belirterek, 304 bin 769 kişiye barınma imkanının sağlandığını ifade etti.

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ise Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü kutladı.

Siyasi parti gruplarının önerilerinin görüşülmesinin ardından, TBMM Genel Kurulu, kamu borçlarının yapılandırılmasını amaçlayan, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Alacaklarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni görüşmeye başladı.