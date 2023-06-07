Meclis Başkanlık Seçimi, ikinci tur sonuçları

TBMM Genel Kurulunda yapılan ikinci tur seçiminde de oylamada 586 milletvekili oy kullandı. Adayların hiçbiri TBMM Başkanı seçilmek için gerekli olan üye tam sayısının üçte iki (400) çoğunluğuna ulaşamadı.

TBMM Başkanlığı seçiminde 3. tura geçildi. Üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, Başkan seçilecek.

İşte ikinci tur oylama sonuçları:

Katılım Sayısı: 586

Geçersiz Oy: 3

Tulay Hatımoğulları Oruç: 51

Tekin Bingöl: 131

Serap Yazıcı Özbudun: 21

Şerafettin Can Atalay: 3

Numan Kurtulmuş: 321

Mustafa Cihan Paçacı: 41

Mustafa Yeneroğlu: 15

TBMM Genel Kurulu’nda yapılan 3.turda AK Parti Grubunun adayı İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş’un Meclis’in 30. Başkanı olarak seçilecek.