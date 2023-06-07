Meclis Başkanlık Seçimi, ikinci tur sonuçları
TBMM Genel Kurulu’nda 2 yıl görev yapacak yeni başkanını seçiyor. AK Parti Grubu’nun adayı Numan Kurtulmuş ilk turda 317, ikinci turda 321 oy aldı. İlk iki turda, TBMM Başkanı seçilemedi.
TBMM Genel Kurulunda yapılan ikinci tur seçiminde de oylamada 586 milletvekili oy kullandı. Adayların hiçbiri TBMM Başkanı seçilmek için gerekli olan üye tam sayısının üçte iki (400) çoğunluğuna ulaşamadı.
TBMM Başkanlığı seçiminde 3. tura geçildi. Üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, Başkan seçilecek.
İşte ikinci tur oylama sonuçları:
Katılım Sayısı: 586
Geçersiz Oy: 3
Tulay Hatımoğulları Oruç: 51
Tekin Bingöl: 131
Serap Yazıcı Özbudun: 21
Şerafettin Can Atalay: 3
Numan Kurtulmuş: 321
Mustafa Cihan Paçacı: 41
Mustafa Yeneroğlu: 15
TBMM Genel Kurulu’nda yapılan 3.turda AK Parti Grubunun adayı İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş’un Meclis’in 30. Başkanı olarak seçilecek.
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