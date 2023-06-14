Meclis, Başkanlık Divanı’nı seçti!

TBMM Genel Kurulu’nda Meclis Başkanlık Divanı oybirliği ile seçildi. TBMM Başkanvekilliklerini CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, AKP Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ seçildi.

Gülizar Biçer Karaca, Güldal Mumcu ve Şafak Pavey’den sonra TBMM Başkanvekilliği’ne seçilen üçüncü kadın CHP milletvekili oldu.

TBMM Başkanlık Divanı’nda kâtip üyeliğe seçilen isimler ise şöyle oldu:

“AKP Ankara Milletvekili Turan Çelebi, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, AKP İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AKP İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, AKP Kütahya Milletvekili Adil Biçer, AKP Mardin Milletvekili Muhammed Adak, AKP Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez.”

TBMM İdari Amirliğine seçilen isimler de şöyle:

“CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, MHP Gaziantep Milletvekili Servet Atay, AKP İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Yeşil Sol Parti Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan, AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Eyüpoğlu.”