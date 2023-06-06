Meclis Başkanlığı seçimi ne zaman yapılacak?

TBMM Başkanlığı için gösterilecek adaylar, 6 Haziran Salı günü saat 24.00'e kadar Geçici Başkanlık Divanı'na bildirilecek. Genel Kurulda, 7 Haziran Çarşamba günü Meclisin 30. Başkanı için seçim yapılacak.

Şimdiye kadar 5 milletvekili aday gösterildi. İşte Meclis Başkanlığı için aday gösterilen milletvekilleri...