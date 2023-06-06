Meclis Başkanlığı seçimi ne zaman yapılacak?
TBMM’de milletvekili yemin töreninin tamamlanmasının ardından gözler Meclis Başkanlığına seçimine çevrildi. Çarşamba günü yapılacak seçimler içim şimdiye kadar Meclis'teki partilerden 5 milletvekili aday gösterildi. İşte Meclis Başkanlığı seçiminde aday olan milletvekilleri...
Milletvekillerinin yemin töreniyle 28'inci Dönem birinci Yasama Yılı çalışmalarına başlayan Meclis, bu hafta da mesaisini sürdürecek.
Genel Kurul, 7 Haziran Çarşamba günü saat 14.00'te toplanacak. TBMM Genel Kurulunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve 17 kabine üyesi yemin edecek.
TBMM Başkanlığı için gösterilecek adaylar, 6 Haziran Salı günü saat 24.00'e kadar Geçici Başkanlık Divanı'na bildirilecek. Genel Kurulda, 7 Haziran Çarşamba günü Meclisin 30. Başkanı için seçim yapılacak.
Şimdiye kadar 5 milletvekili aday gösterildi. İşte Meclis Başkanlığı için aday gösterilen milletvekilleri...
Numan Kurtulmuş
TBMM Genel Kurulunda 7 Haziran Çarşamba günü yapılacak seçim öncesinde AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti ve MHP milletvekillerinin ortak imzasıyla Meclis Başkanı adayı gösterildi.
Tekin Bingöl
CHP'nin Meclis Başkanı adayı Ankara Milletvekili Tekin Bingöl oldu.