Meclis Başkanı Şentop, soruları yanıtladı!

TBMM Genel Kurulu’nda, Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair kanun teklifinin görüşmeleri sırasında; CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay’ın, kürsüde çekiçle telefon kırmasına ilişkin, "Uygun değil. Kınama cezası gerektiren bir eylem esasen. Orada oturumu yöneten başkanvekili arkadaşımızın o konuda karar vermesi oya sunması gereken bir durum. Öyle bir aletle, Genel Kurul salonuna girmek de yanlış. Milletvekillerinin cihazdan geçmesi ve veya üstünün aranması gibi bir durum söz konusu değil ama milletvekillerinin bilinç içinde hareket etmesi lazım” dedi.

Kürsüye zarar verdiğini öğrendim

Şentop, CHP’li Erbay’ın kürsüye zarar verdiğini belirterek, “Kürsüde bir zarar olduğunu öğrendim, bununda tazmini kendisinden talep edilir. Kürsüler şov yapmak için tasarlanmış yerler değil, Meclisimizde herkes isteği gibi söz alabilir. Kendi görüşlerini ifade edebiliyor. Başka arayışlar içine girmek yanlış" değerlendirmesinde bulundu.

Başörtüsü teklifi

Başörtüsü için CHP’nin teklifi ve AK Parti’nin anayasa değişikliği teklifi hazırlıklarına ilişkin bir soru üzerine Şentop, “Bunun ilgili görüşlerimi daha önce ifade ettim. “Bu konu çözülmüş bir konu. Herhangi hukuki düzenleme yapılmadan, genel bir mutabakatla bu bir sorun olmaktan çıkmıştı. Bana göre şahsen herhangi bir düzenlemeye gerek yok. Bu tabii bir haktır. Başı açık olmak için kanun anayasa gerekmiyor. Örtülü olmak için de gerekmez. Bu Anayasa’ya bağlı ya da kanundan kaynaklanan bir hak değildir. Anayasa ötesi bir haktır, demiştim. Ancak bazı tartışmalar ortaya çıkınca bunun kanunla yapılması doğru değil, diye düşünüyorum. O zaman kanuna dayalı serbestlik haline getirdiğinizde, daha sonra başka bir kanunla bunu yasaklayabilir hale geliyorsunuz. Bu bakımdan daha güvenceli olan anayasadaki bir düzenleme ile teminat altına almak doğru olur kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.

Devamsız milletvekilleri

Meclis'teki devamsızlıkla ilgili sorulara da yanıt veren Şentop, "Bugün Başkanlık Divanı’nda konuyu ele aldık. Daha önce belirlenmiş ilke kararlarımız var. Nihayetinde devamsızlıkla ilgili tespitler milletvekillerinin kendilerine gönderiliyor. Süresi içinde itiraz etme hakları var. Bir milletvekili Semra Güzel itirazda bulunmamış, onunla ilgili olan tespit karma komisyona gönderildi Başkanlık Divanı kararıyla. Başkanlık Devanı tespiti Anayasa-Adalet Karma Komisyonu’na gönderiliyor" açıklamasında bulundu.