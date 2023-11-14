Meclis, Aile ve Gençlik Fonu’nu görüşecek!

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı. Önder, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, gündem dışı konuşmasında, geçen hafta İYİ Parti'den ayrılıp AK Parti'ye geçmesi üzerine şahsı ve Yönetim Kurulu Başkanı olduğu şirket hakkında Meclis kürsüsünden dile getirilen "akıl almaz iftiraları" yanıtlamak istediğini söyledi.

Bu iftiraları araştırmadan ve sormadan bazı basın kuruluşlarının yayınladığını belirten Hatipoğlu, "Şirketin aldığı teşvik, siyasi herhangi bir yanı yoktur. 3 kuşaktır ne ailem ne de ben devletimin bir kuruşuna göz dikmemiştir, gırtlağımızdan haram lokma girmemiştir, bundan sonra da girmeyecektir." dedi.

AK Parti'li Hatipoğlu, Meclis kürsüsünün iftira ve yalan siyasetine alet edilecek yer olmadığını vurgulayarak, "Benim partinizden istifa etme nedenim, bugün ayyuka çıkan rezil dedikodulardır, iftira siyasetinizdir. Parti dediğiniz şeyin aslında bir sekreterin CEO olduğu bir aile şirketi olmasıdır." ifadelerini kullandı.

Ardından Meclis Başkanvekili Önder, 20 milletvekiline yerlerinden birer dakikalık konuşma süresi verdi. Bu konuşmalarda HEDEP ile MHP arasında bir süre gerginlik yaşandı. Başkanvekili Önder, birleşime bir süre ara verdi.

Bugün yapılacak görüşmelerde ilk olarak grup önerileri görüşülecek. Ardından da geçtiğimiz hafta TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda kabul edilen Aile ve Gençlik Fonu’nun kurulmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine geçilecek.

Kanun teklifi ile özellikle deprem bölgesindeki 4 il başta olmak üzere yeni evlenecek çiftlere 150 bin TL 2 yıl ödemesiz 4 yıl vadeli kredi verilecek.