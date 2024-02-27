Meclis, 8.Yargı Paketi’ni görüşemedi!

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Bozdağ, ilk olarak siyasi partilerin grup başkanvekillerine, yerinden söz verdi. Grup başkanvekilleri, gündeme ilişkin çeşitli değerlendirmelerde bulundular.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, vefatının 13. yılında eski Başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı rahmetle andı.

Merhum Erbakan'ın ülkeye yaptığı hizmetleri anlatan Kaya, Necmettin Erbakan'ı sağlığında eleştiren birçok kişinin şimdi Erbakan'a methiyeler dizdiğini belirtti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, 25 Şubat 1992 tarihinde Ermeniler tarafından gerçekleştirilen Hocalı katliamında 83'ü çocuk, 106'sı kadın olmak üzere 613 Azerbaycan Türkü'nün hunharca katledildiğini hatırlattı.

Bu katliamda şehit olan Azerbaycanlıları rahmetle yad eden Usta, "İYİ Parti olarak 'iki devlet, tek millet' anlayışıyla Azerbaycan'ın uluslararası camiada attığı ve atacağı askeri ve diplomatik tüm adımların sonuna kadar yanında olmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

İsrail saldırılarına da değinen Usta, İsrail'in yüzbinlerce Filistinlinin sığındığı Refah kentine de saldırı planladığını, İsrail'in olası insanlık dışı saldırılarının gözyaşını artıracak zalimlikler olduğunu kaydetti.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı vefatının 13. yılında rahmetle andı.

Hocalı katliamına değinen Bülbül, bu katliamın insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen en büyük soykırımlardan birisi olduğuna dikkati çekti.

Katliamın Rus mekanize birliklerinin desteğiyle gerçekleştiğini anlatan Bülbül, cesetler üzerinde yapılan incelemede hamile kadın ve çocukların işkenceye maruz kaldığının tespit edildiğini söyledi.

Bülbül, Hocalı’daki vahşetin benzerinin daha önce Bosna Hersek'te yaşandığını, bugün ise Filistin ve Doğu Türkistan'da halen devam ettiğini, BM başta olmak üzere uluslararası kurum ve kuruluşların bu tür katliamları görmezden geldiğini vurguladı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Hocalı katliamında hayatını kaybedenleri ve eski Başbakanlardan Erbakan'ı rahmetle andı.

Günaydın, "Farklı dünya görüşlerine sahibiz ama beraber olduğumuz iki önemli nokta var. Bunlardan birisi sözde değil özde antiemperyalist bir duruştur. Bunu rahmetli Erbakan ve Ecevit, Kıbrıs'ta birlikte gösterdiler. Birileri askerden kaçıp nutuk atarken, onlar Beşparmak Dağlarına ülkenin milliyetçiliğini, yurtseverliğini, bu duruşu göstermenin önemini birlikte yazabilmişlerdir. Her ikisini de rahmetle anıyorum." şeklinde konuştu.

Hocalı'da olanlar misliyle Gazze'de tekerrür ediyor

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de eski Başbakanlardan Erbakan'ı rahmetle anarak sözlerine başladı.

Zengin, Erbakan'ın ilmiyle, hocalığıyla, kendine ait müstakil siyaset inşa etme metoduyla Türkiye siyasetinin öncü isimlerinden birisi olduğunu söyledi.

Özlem Zengin, Erbakan'ın 28 Şubat sürecindeki mücadelesine değinerek Erbakan'ın bütün hayatını demokrasi, hukuk ve Türkiye'nin bağımsız bir ülke olması için harcadığını söyledi.

Dünyada bazı olayların tekrar ettiğini dile getiren Zengin, "Azeri kardeşlerimizin ıstırabı halen bizim hafızalarımızda ve Türkiye bu acıyı, ıstırabı hissetti. Hocalı'da olanlar bugün misliyle Gazze'de tekerrür ediyor ve dünya aynı sessizlik içerisinde bunları seyretmeye devam ediyor. Fakat Türkiye'nin de içinde olduğu 52 ülke, birçok önemli uluslararası kuruluş, Gazze’de yaşananlarla ilgili hukuki mücadelesini devam ettiriyor." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız'ın Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarının ele alındığı duruşmalarda Türkiye adına sunum yaptığını anımsatan Zengin, "Filistin'de yaşananların tamamı aslında uluslararası hukuk açısından ihlallerle dolu. Eğer uluslararası hukuka insancıl hukuk ve insan hakları hukukuna riayet edilseydi zaten bugünlere gelinmezdi. Yani Filistin halkının haklarını almasıyla ilgili olarak herhangi bir problem yaşanmaz ve çözüm bulunurdu. "dedi.

Zengin, Türkiye'nin Filistin'de1967 sınırlarına dönüleceği, BM kararlarına uyulacağı, Doğu Kudüs'ün başkent olacağı iki devletli bir çözümle ilgili çabalarını sürdürdüğünü belirtti.

Meclis Başkanvekili Bozdağ da TBMM Başkanlık Divanı olarak Hocalı katliamını kınadıklarını, şehit olan bütün Azerbaycanlıları rahmetle andıklarını söyledi.

Yargı paketine geçilemedi

Bu konuşmaların ardından siyasi parti gruplarının verdiği grup önerilerinin görüşmelerine geçildi. AK Parti’nin 8.Yargı Paketi’nin görüşmeleri için verdiği haftalık çalışma programı çerçevesindeki 1 Mart 2024 günü de toplanılması kabul edildi.

Ancak DEM Parti’nin verdiği önerinin görüşüldüğü sırada muhalefet yoklama istedi. İlk yoklamada toplantı yeter sayısı olan 200 çıkmadı. Bunun üzerine Başkanvekili Bozdağ, 15 dakika ara verdi. Aranın ardından yapılan yoklamada 200’den fazla sayı olduğu belirtilirken, muhalefet pusula gönderen milletvekillerinin salonda olmadığını belirterek itiraz etti. Bozdağ, yoklama pusulası gönderen milletvekillerini sayarken 200 olan sayı, eski bakan Nurettin Nebati’nin salonda olmadığının anlaşılması üzerine 199’a düştü.

Böylece emekli bayram ikramiyesinin de içinde bulunduğu 8.Yargı Paketi’ne ilişkin torba kanunun görüşmelerine geçilemeden TBMM Genel Kurulu kapandı.