Meclis, 2.kez olağanüstü toplanıyor!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, .Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) başvurusunu değerlendirerek, geçtiğimiz hafta TBMM Genel Kurulu'nu toplantıya çağırmıştı

Başkan Kurtulmuş, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, TBMM Genel Kurulu'nun, Anayasa'nın 93'üncü ve Meclis İçtüzüğü'nün 7'nci maddeleri gereğince, 8 Ağustos 2023 Salı günü saat 15.00'te toplanması için çağrıda bulunmuştu.

120 Milletvekili ve üstünde imza taşıyan talepler, TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırabiliyor. İçtüzüğün ilgili maddesi gereğince, TBMM Başkanı 7 gün içinde bu talebe cevap verip, Meclis’i toplantıya çağırıyor.

TBMM Genel Kurulu’nda ilgili talebin görüşülmesi için yeterli çoğunluk ise 3’de bir çoğunluk olan 200 Milletvekili olarak belirleniyor.

Toplantı çağrısının nedeni ise, Muğla Akbelen'deki maden gerginliği. TBMM Genel Kurulu, olağanüstü toplantısında gündeme ilişkin görüşmelerin ardından Akbelen’deki maden ocağına ilişkin yaşanan gerginlikleri tartışacak.

Öte yandan CHP, son zamları görüşmek için de Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırmış, Genel Kurul 25 Temmuz Salı günü o çağrı üzerine toplanmıştı. TBMM Genel Kurulu’nda yapılan görüşmeler sonucunda Meclis’in muhalefetin talebi oylamaya katılan 491 milletvekilinden 257’nin ret oyu ile kabul edilmemişti. Bu oylamaya çağrıyı yapan muhalefetten 234 milletvekili katılmış, 43 milletvekili ise TBMM Genel Kurulu’na gelmemişti.