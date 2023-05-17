Meclis 28. Yasama Dönemine hazırlanıyor!
Yüzde 63,4’ünün yenilendiği Meclis, yeni yasama dönemine hazırlanıyor. TBMM, yeni seçilen 600 milletvekilleri için karşılama ve kayıt hazırlıkları yapılırken, 28.Dönemin ilk oturumu için çalışmaları da tamamlandı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, 28. dönem milletvekilleri için hazırlıklarını tamamladı. Meclis şeref holünde, yeni milletvekilleri için kayıt masaları oluşturuldu.
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16 siyasi partinin yer alacağı yeni Meclis'te, pazartesi günü yemin töreninin yapılması ardından on günlük sürede yeni Meclis Başkanının seçilmesi bekleniyor.
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Meclis yeni dönem için hazır. 14 Mayıs tarihi seçimlerin ardından Meclis Şeref Holü'nde, 28. dönem milletvekilleri için kayıt masaları oluşturuldu.
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Genel seçim kesin sonuçları YSK tarafından takvimdeki gibi 19 Mayıs'ta açıklanırsa yeni Meclis'in üç gün sonra yani 22 Mayıs'ta toplanması gerekiyor.
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