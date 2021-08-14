MEB'den yüz yüze eğitim talimatı

81 il Milli Eğitim Müdürlüğüne hazırlık yazısı gönderildi. MEB, okulların hazır hale getirilmesini istedi.

2021-2022 Eğitim Öğretime Hazırlık Çalışmaları konulu resmi yazıda, okulların eğitim ve öğretime hazır hale getirilmesi istendi.

81 ile gönderilen yazıda, okul ve kurum binalarının girişlerinde öğrencilerin, öğretmenlerin ve tüm çalışanların maske ihtiyaçlarını gidermek için dizayn edilmiş, içinde günlük maskelerin bulundurulması, her öğrencinin ve okul çalışanlarının ihtiyaç halinde maskesini alıp değiştirebileceği, kirli ve temiz maskenin ayrı ayrı konulacağı kumbara, bölme veya kutuların hazırlanarak hizmete sunulması istendi.