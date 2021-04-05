MEB'den son dakika açıklaması: LGS başvuru tarihi belli oldu!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kılavuzunu yayımladı. LGS kapsamında 6 Haziran 2021'de uygulanacak merkezi sınavın başvuruları, 5- 14 Nisan 2021 arasında Bakanlık tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecek. Sınavda oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

SINAV SÜRELERİ VE SORU SAYILARI DEĞİŞMEDİ

LGS kapsamındaki merkezi sınav başvuruları, 5-14 Nisan'da Bakanlık tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecek. LGS kapsamındaki merkezi sınavda oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

LGS 2021 NE ZAMAN?

2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenecek merkezi sınavın tarihi 6 Haziran Pazar günü olarak belirlenmişti.

LGS BAŞVURU NASIL YAPILIR 2021?

LGS 2021 başvuru 5-14 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular elektronik olarak yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk şu şekilde açıklamada bulunmuştu. Bakan Ziya Selçuk “LGS'nin başvurularını otomatik olarak yapacağız. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde başvuru işlemlerinin uzaktan yapılabilmesi için gerekli altyapıyı hazırladık. Sınav kılavuzunu geçen yıl olduğu gibi 3 Nisan'da yayımlayacağız. Her şey planlanıyor ve yapılıyor.” demişti.