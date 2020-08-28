MEB, yüz yüze eğitimle ilgili açıklama yaptı
Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim-öğretim dönemiyle ilgili bilgilendirmede bulundu.
Koronavirüs salgını döneminde okulların yeniden açılış takvimi merak ediliyordu.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) konuyla ilgili yapılan açıklamada, 12. ve 8. sınıfların 21 Eylül'de okula başlayacağı duyuruldu.
YÜZ YÜZE EĞİTİM TAKVİMİ
Açıklamada, koşulların uygun olması halinde 1. ve 2. sınıfların da yüz yüze eğitime başlatılmasının sağlanacağı belirtildi.
21 Eylül'den 3 hafta sonra tüm kademelerin açılmasının planlandığı kaydedilirken, ara sınıfların ekimde açılacağı bildirildi.
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