MEB, yüz yüze eğitimle ilgili açıklama yaptı

Koronavirüs salgını döneminde okulların yeniden açılış takvimi merak ediliyordu.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) konuyla ilgili yapılan açıklamada, 12. ve 8. sınıfların 21 Eylül'de okula başlayacağı duyuruldu.

YÜZ YÜZE EĞİTİM TAKVİMİ

Açıklamada, koşulların uygun olması halinde 1. ve 2. sınıfların da yüz yüze eğitime başlatılmasının sağlanacağı belirtildi.

21 Eylül'den 3 hafta sonra tüm kademelerin açılmasının planlandığı kaydedilirken, ara sınıfların ekimde açılacağı bildirildi.