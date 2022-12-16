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MEB yarıyılda ilk kez ücretsiz kurslar düzenleyecek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yarıyıl tatilinde de kursların açık olacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yarıyıl tatilindeki kurslara ilişkin, "Yaz okullarının kapsamını genişletiyoruz. Bilim ve sanat yaz okulları, matematik ve İngilizce kurslarımız sömestirde de açık olacak" ifadelerini kullandı.

Ücretsiz yemek imkanı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ücretsiz yemek imkanından 2023 yılının sonuna kadar tüm okul öncesi öğrencileri yararlandıracaklarını, mevcut sayıyı 4 milyona çıkaracaklarını açıkladı.

Özer ücretsiz yemek imkanına ilişkin, "Okul öncesine devam eden tüm öğrencilere 'ücretsiz yemek' hedefimizi, 2023 sonuna kadar kademeli gerçekleştireceğiz" diye belirtti. 

 

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