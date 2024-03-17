MEB, sınıfların yüzde 99'unda etkileşimli tahta bulunduğunu bildirdi

Bakanlığın internet sitesindeki açıklamaya göre, 2011'de başlatılan FATİH Projesi kapsamında, bugüne dek 620 bin etkileşimli tahta, dersliklere kurularak öğrenci ve öğretmenlerin hizmetine sunuldu. Böylelikle örgün eğitim veren tüm resmi okullarda dersliklerin yaklaşık yüzde 99'unda etkileşimli tahta bulunuyor.

Bu arada, 12 Ocak 2024'de yapılan sözleşmeyle, birinci ve ikinci fazda alınan ve garanti süreleri sona eren 420 bin etkileşimli tahtanın 30 ay içerisinde bakımının yapılması hedefleniyor.

Okullarda hızlı, güvenli ve kesintisiz internet erişimi için fiber altyapının sunulması çalışmaları da yürütülüyor. Bu kapsamda, bugüne kadar yaklaşık 12 bin 500 okula yüksek güvenlikli geniş bant fiber internet erişimi sağlandı. Mevcut ağ altyapısı FATİH Projesi'ne uyumlu olmayan yaklaşık 2 bin okulun ağ altyapısının projeyle uyumlu hale getirilmesi için çalışmalar başlatıldı.