MEB bu bütçe ile yatırım yapamaz

Kadem Özbay yaptığı açıklamada genel bütçeden MEB yatırımlarına ayrılan payın 2022’de yüzde 22.34 iken 2023’te 12.65’e kadar gerilediğini kaydederek "Ayrıca MEB bütçesinden yatırımlara ayrılan pay 2002’de yüzde 17.18 iken, 2023’te yüzde 9.17’ye gerilemiştir. Payların düşüş eğiliminde olması taşımalı eğitim, ikili eğitim gibi alanlardaki sorunların 2023’te de artarak devam edeceğini göstermektedir" dedi.

Şu an ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde yurtta kalan öğrencilere

günlük üç öğün yemek ve bir ara öğün için sadece 29 TL bütçe

ayrıldığını anımsatan Özbay pansiyonlarda

kalan yatılı öğrencilerin açlığa mahkum edildiğini savundu. 2023 yılında MEB için öngörülen bütçenin yeni okul ve derslik inşa etmeye yetmeyeceği için ikili eğitim ve taşımalı eğitimin bitmeyeceğini kalydeden Kadem Özbay " eğitimde giderek dezavantajlı hale gelmiş

yoksul öğrencilere sosyal ve maddi destek sağlayamayacak, eğitim

sisteminin ihtiyacı kadar öğretmen atamasını yapamayacak, eğitim

alanında giderek derinleşen barınma sorununa çözüm getiremeyecektir.

MEB bütçesi eğitim iş görenlerinin ihtiyaçlarını da karşılayamayacak

düzeydedir"ifadesini kullandı.

Özbay önerilerini şöyle sıraladı:

Milli Eğitim Bakanlığı, bir kez olsun adının hakkını vererek bu yetersiz bütçeye itiraz etmeli ve milli eğitimin acil ihtiyaçlarına çözüm olacak nitelikte bir bütçe talebinde bulunmalıdır.

Köy okullarının artık açılmasını sağlayacak adımların maliyetleri de

ayrıntılı biçime yer almalıdır.

MEB ve yükseköğretim bütçelerinin milli gelire oranı en az iki kat arttırılmalıdır.

Eğitim öğretime hazırlık ödeneği bir maaş tutarında tüm eğitim işgörenlerine ödenmelidir.

Öğretmenlik mesleğini basamaklandırarak kısmi maaş artışı öngören sözde meslek kanunu yeniden düzenlenmeli, basamaklandırma yapılmadan tüm öğretmenlerin maaşlarında iyileştirme yapılmalıdır.

Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik uygulamasına derhal son verilmeli,

Anayasal bir hak olan güvenceli istihdam, eğitimde tek metot haline

gelmelidir.

Resmi rakamlara göre 100 bin öğretmen açığı olduğu görülmekte, gereken

kadar okul ve derslik inşaatı tamamlandığında bu rakamın kat kat

büyüyeceği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla bütçe bu atamaları mümkün

kılabilecek bir hale getirilmelidir.

MEB bütçesinin özel okullara aktarılması, milli eğitim bütçesinin, tüm

denetimlerden muaf hale getirilmiş Maarif Vakfı ile paylaşılması derhal

engellenmelidir.