MEB: Ana sınıfları hariç tüm anaokulları yüz yüze eğitime geçecek
Milli Eğitim Bakanlığı, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokullarının, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçeceğini bildirdi.
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) Twitter sayfasından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir."
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