MEB: Ana sınıfları hariç tüm anaokulları yüz yüze eğitime geçecek

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) Twitter sayfasından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir."