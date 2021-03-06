MEB açıkladı: Okul yöneticisi ve öğretmen açığa alındı!

İzmir’de Bayraklı Cemil Atlas İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi H.N.H. isimli kız öğrencinin, başörtülü bir şekilde okula önce öğretmeni tarafından akabinde de okul Müdür Yardımcısı tarafından, “diğer öğrencilere kötü örnek olacağı” gerekçesiyle okula alınmadığı iddia edildi.

İzmir’in Bayraklı ilçesindeki bir okulda 'diğer öğrencilere kötü örnek olacağı' gerekçesiyle bir öğrencinin başörtüsüyle okula alınmadığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.



🔹Okul yöneticisi ve öğretmen açığa alındı.



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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Bakanlık açıklamasında "İzmir Bayraklı’daki bir ilkokulumuzda, bir velimizin açıklamalarıyla kamuoyu gündemine yansıyan iddialar üzerine Bakanlığımız tarafından söz konusu duruma ilişkin inceleme/soruşturma başlatılmış olup iddiaya konu olan okul yöneticisi ve öğretmen açığa alınmıştır.

Öğrencimizin eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılması durumuna sebebiyet veren ve pedagojik açıdan asla kabul edilemeyecek yaklaşımlar içeren iddialara yönelik başlatılan inceleme/soruşturma süreçleri hassasiyetle sürdürülmektedir." denildi.