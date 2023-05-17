M.City İstanbul biletini aldı!

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Manchester City, İngiltere'de Real Madrid'i konuk etti. Bernabeu'da 1-1 berabere kalan İngiliz ekibi, kendi evinde Real Madrid'i 3-0 mağlup ederek ilk finalist oldu.

Manchester City'ye galibiyeti getiren goller 23. ve 37. dakikalarda Portekizli oyuncu Bernardo Silva, 76. dakikada Eder Militao (KK), 90. dakikada Julian Alvarez kaydetti.

Final 10 Haziran'da

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı İstanbul’un ev sahipliğinde 10 Haziran 2023 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak.