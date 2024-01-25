McDonald's'tan Gazze'ye 1 milyon dolarlık yardım sözü!

Ajans Haber / Serdar ÖZTÜRK

İsrail'in Gazze'ye yönelik olarak uyguladığı soykırıma varan saldırıların ardından Türkiye'de protestoların hedefindeki McDonald's'tan kafalarda soru işareti bırakan bir basın açıklaması geldi.

McDonald's Türkiye'nin İsrail firması olmadığını belirtilen duyuruda Gazze halkına 1 milyon dolarlık insani yardım desteği sunulacağı iddia edildi.

Yapılacağı söylenen yardıma dair herhangi bir resmi belge ya da ilgili makamlara sunulan taahhütün olmaması gözlerden kaçmadı.

Yardımın, hangi devlet ya da organizasyon eliyle, ne şekilde yapılacağına ilişkin firmadan henüz bir açıklama gelmedi.

Gazze'de yerlerinden edilen yüz binlerce sivilin açlıkla mücadelesi dünya komuoyunun gündemine gelince, McDonald's Türkiye'nin yaklaşık 4 aydır devam eden zulümle ilgili ilk kez bir adım atma çabası ise dikkatlerden kaçmadı.