McDonald's'ta patates kızartması krizi! Menüden çıkarıldı!
Dünyanın önde gelen fast food zincirlerinden McDonald's'ta patates kızartması krizi yaşanıyor. Şirket, sorunun tedarik zincirindeki aksamalardan kaynaklandığını açıkladı.
Son aylarda, dünyanın farklı noktalarındaki McDonald's şubelerinde patates krizi sorunu yaşanıyor.
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Şirket, Endonezya'da bulunan şubeleri için, "Patates kızartmasının sınırlı olması nedeniyle büyük boy patates kızartması satışı yapılmayacak" duyurusunu yaptı.
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Şirket, Tayvan'da ise tedarik sorununu gerekçe göstererek patates kızartması satışını geçici olarak durdurdu ve menülerden çıkardı.
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Özellikle Doğu Asya'daki McDonald's restoranları, patates kızartması tedariki konusunda büyük sıkıntı yaşıyor.
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