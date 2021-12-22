McDonald's'da yeni uygulama: Hamburger yerken bisiklet sür!

McDonald's Çin'de ilginç bir uygulamayı denemeye aldı. Yemek yerken kondisyon bisikleti kullanmaya olanak sağlayan masalar espri konusu oldu.

TikTok'ta Cris13yu kullanıcı adıyla eğlenceli videolar yükleyen içerik üreticisinin McDonalds'da paylaştığı video 35 milyon kullanıcı tarafından izlendi. "Çin'de bir McDonald's bu fikri sevdim" başlığıyla yayımladığı görüntü 2,5 milyona yakın beğeni aldı.

"Bu şarjdayken telefon kullanmaya benziyor"

Videonun içeriği kadar videoya yapılan yorumlar da bir hayli ilginçti. Bir TikTok kullanıcısı "Bu şarjdayken telefon kullanmaya benziyor" yorumunu yaptı. Bir başka kullanıcı ise "Yaktığından daha fazla kalori tüketiyorsun" dedi.

Kalori hesabı yapanlar dikkat!

McDoland's'ın en sevilen menüsü Big Mac ortalama 1050 kalori iken bu ölçekte bir kaloriyi anında yakmak için 20 ila 40 kilometre arası pedal çevirmek gerektiği belirtiliyor.