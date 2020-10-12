MB'den yeni dolar hamlesi
TCMB Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını 16 Ekim’den geçerli olmak üzere yüzde 5’ten yüzde 7’ye yükseltti.
Merkez Bankası Türk Lirası zorunlu karşılık oranlarında düzenlemeye gitti.
Uygulanan faiz/nema oranı yüzde 5’ten yüzde 7’ye yükseltildi. Yeni oran 16 Ekim’den itibaren geçerli olacak.
Merkez Bankası ayrıca ABD doları cinsinden zorunlu karşılıklara uygulanan komisyonunu yüzde 0,0250, yüzde 0,0125'e, Euro cinsinden zorunlu karşılıklara uygulanan komisyonunu yüzde 0,0025, yüzde 0,00125'e indirdi.
DOLAR VE EURO HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Geçtiğimiz haftayı rekorlarla kapatan dolar/TL, önemli veriler öncesinde yeni haftanın ilk gününe hafif yükselişlerle başladı. 7,85'ten haftayı kapatan dolar/TL, 7,88'in üzerinde değerlenirken; euro/TL de benzer hareketle 9,31'den el değiştiriyor. Geçen haftanın kapanışında dolar/TL 7,8565; euro/TL 9,2940 düzeyindeydi.
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