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MB'den piyasalara doping

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından bugün düzenlenen 24 Eylül vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar lira verildi. İhaleye toplam 37 milyar 150 milyon liralık teklif geldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 24 Eylül vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar lira verdi.

İhaleye, 37 milyar 150 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve yüksek basit faiz sırasıyla yüzde 11,00, 11,13 ve 11,32 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise sırasıyla 11,58, 11,71 ve 11,93 seviyesinde gerçekleşti.

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