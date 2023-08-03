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MB rezervleri 113,8 milyar dolara yükseldi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri 28 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 223 milyon dolar artarak 113 milyar 774 milyon dolara ulaştı.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 28 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 673 milyon dolar artışla 72 milyar 349 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 21 Temmuz'da 71 milyar 675 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri 451 milyon dolar azalarak 41 milyar 876 milyon dolardan, 41 milyar 425 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 28 Temmuz haftasında bir önceki haftaya kıyasla 223 milyon dolar artışla 113 milyar 551 milyon dolardan 113 milyar 774 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih         Altın Rezervleri        Brüt Döviz Rezervleri      Toplam Rezervler

28.01.2022       38.577      71.636      110.214

25.02.2022       42.944      70.200      113.144

25.03.2022       42.399      65.638      108.037

29.04.2022       41.467      65.398      106.865

27.05.2022       41.611      61.285      102.897

24.06.2022       41.594      60.342      101.936

29.07.2022       40.163      61.101      101.263

26.08.2022       40.824      70.823      111.647

30.09.2022       38.996      68.052      107.048

28.10.2022       39.377      74.804      114.180

25.11.2022       42.835      79.766      122.601

30.12.2022       45.851      82.904      128.755

27.01.2023       50.933      76.206      127.139

24.02.2023       49.190      71.980      121.170

31.03.2023       52.176      70.247      122.423

28.04.2023       46.413      68.471      114.884

26.05.2023       41.939      56.519      98.458

27.06.2023       41.432      67.155      108.587

07.07.2023       40.580      69.836      110.416

14.07.2023       41.681      71.381      113.062

21.07.2023       41.876      71.675      113.551

28.07.2023       41.425      72.349      113.774

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