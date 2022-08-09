Mazota indirim bekleniyor!
Brent petrolün varil fiyatının düşmesiyle birlikte Türkiye’de akaryakıt fiyatları gerilemeye devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarına geçen hafta yapılan iki indirimden sonra, bir indirim haberi daha geldi. Mazot fiyatları yarından itibaren değişecek.
Petrol fiyatları, dünya genelinde açıklanan olumsuz ekonomik veriler ve resesyon beklentileri nedeneyli dalgalı seyrini sürdürmeye devam ediyor. Daha önc 100 doların altına gerileyen Brent petrol fiyatı, bu hafta hafif yükselişle başlamıştı ve dün 96,65 dolar seviyesinden günü kapatmıştı.
Brent petrol 9 Ağustos 2022 sabahında ise halen 95,82 dolar seviyesinden işlem görüyor. Brent petrol fiyatlarındaki bu değişiklik, benzin ve motorin fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.
Bu fiyatlamanın yansıması olarak, mazotun litre fiyatına bu geceden geçerli olmak üzere indirim gelmesi bekleniyor. Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla beraber yükselişe geçen petroldeki savaşın etkileri yavaş yavaş geçiyor.
Ancak kışa doğru Rusya ile Avrupa arasındaki enerji sorununun artması fiyatların tekrar yükselmesine neden olabilir. Eğer petrolde düşüş sürerse 80-85 dolarların gündeme gelebileceği ifade ediliyor.