Mayısta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında geçen ay en fazla satışı gerçekleştirilen markalar sırasıyla Fiat, Renault ve Volkswagen (VW) oldu.
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, bu yılın mayıs ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 19,1 büyüyerek 65 bin 167 adet olarak kayıtlara geçti.
1 14
Mayıs ayında otomobil satışları bir önceki yılın mayıs ayına göre yüzde 20 artarak 51 bin 750 adet olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 15,7 artarak 13 bin 417 adet olarak belirlendi.
2 14
10 yıllık mayıs ayı ortalama satışlara göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 1,9 ve hafif ticari araç satışları yüzde 10,4 azalırken, otomobil satışları yüzde 0,6 artış gösterdi.
3 14
AA muhabirinin ODD raporundan derlediği bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 13 bin 153 adetle Fiat ilk sırayı aldı.
4 14