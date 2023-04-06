Mayıs ayının sonuna kadar hedef 319 bin konut!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

1 yıl içerisinde vatandaşlara konut tesliminin amaçlandığını söyleyen Bakan Kurum, “Mayıs ayının sonuna kadar 319 bin konutu başlatmayı hedefliyoruz. Şu anda 78 bine geldik. 13'ünde 100 bin sözleşmesini imzalayacağız. Toplamda 650 bin konutu başlatmış olacağız. Daha önceki depremlerde biz 6. ayda teslimlere başladık. Burada da aynı anlayışla yapacağız. Verdiği sözü tutan bir devlet idaresi söz konusu.”