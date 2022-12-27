Mavi tur rotasındaki adalar "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi! Dronla görüntülendi!

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce 2003'te "Yüzen Adalar Tabiat Anıtı" olarak koruma altına alınan alanda hizmet veren işletme tarafından günlük tutulan ve ilgili müdürlüğe haftalık gönderilen kayıtlara göre, 2019'da 30 bin 400, 2020'de 20 bin, 2021'de 30 bin ziyaretçi ağırladı. Yüzen adalar, bu yıl ise 45 bin ziyaretçi sayısı ile son 10 yılın zirvesini gördü.