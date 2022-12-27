Mavi tur rotasındaki adalar "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi! Dronla görüntülendi!
Bingöl'ün yüzen adaları, Muğla'nın Dalaman ve Fethiye ilçelerinde bulunan ve mavi turun gözde adreslerinden olan Yassıca, Şeytan, Göcek ve Hacıhalil adalarının Cumhurbaşkanı kararı ile "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi.
Bingöl'ün Solhan ilçesi yakınlarında bulunan ve rüzgarın yönüne göre yer değiştiren Turna Gölü'ndeki yüzen adalar, bu sene 45 bin kişi ile ziyaretçi sayısında zirveye ulaştı.
İlçeye bağlı Hazarşah köyü Aksakal mezrası sınırlarında bulunan Turna Gölü'ndeki yüzen adalar, kent turizminin simgeleri arasında yer alıyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce 2003'te "Yüzen Adalar Tabiat Anıtı" olarak koruma altına alınan alanda hizmet veren işletme tarafından günlük tutulan ve ilgili müdürlüğe haftalık gönderilen kayıtlara göre, 2019'da 30 bin 400, 2020'de 20 bin, 2021'de 30 bin ziyaretçi ağırladı. Yüzen adalar, bu yıl ise 45 bin ziyaretçi sayısı ile son 10 yılın zirvesini gördü.
Türkiye'nin önemli yat turizmi merkezlerinden olan Göcek, turizm sezonunda aralarında siyaset, sanat, spor ve iş dünyasından ünlü simalarında da olduğu yerli ve yabancı pek çok ziyaretçiyi ağırlıyor.