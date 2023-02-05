Mauro Icardi'ye İtalya'dan kanca!

Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Mauro Icardi için İtalyan basınından flaş bir iddia gündeme geldi. Türkiye'deki özel performansı ile dikkatleri üzerine çeken Arjantinli forvet için İtalyan ekibi Milan'ın devrede olduğu belirtildi.

Milan çok istiyor

Mauro Icardi, Galatasaray'daki harika performansı ile Avrupa'da dikkatleri üzerine çekiyor. İtalyan kaynaklara göre Arjantinli yıldız için İtalya Serie A ekiplerinden Milan devrede. PSG'nin de Icardi takası ile Milan'dan birkaç ismi gündemine alabileceği belirtilen haberde, ayrıca Arjantinli ismin de İtalya'ya sıcak baktığı belirtiliyor.

12 maçta 8 gol attı

Başarılı oyuncu Galatasaray forması ile 12 maça çıktı ve 8 gol atıp, 5 de asist yaptı. Arjantinli yıldız geçen sezon PSG forması ile 30 maça çıkıp sadece 5 gol atarken, bu sezon adeta küllerinden yeniden doğdu.

İstanbul'daki yaşamından oldukça memnun olan Mauro Icardi'nin gelecek sezon planlarının ne yönde olacağı çok merak ediliyor. Son olarak ise Galatasaray'ın bonservis konusunu ne kadar zorlayacağı bu transferdeki esas etken olacak.