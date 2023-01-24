Mauro Icardi'nin bonservis bedeli belli oldu!

Sezon başında uzun uğraşlar ve büyük umutlarla kadroya katılan Mauro Icardi, Sarı-Kırmızılı taraftarların sevgilisi oldu. İlk döneminde sakatlık sorunu yaşayan ve ailevi problemleri nedeniyle saha dışı olaylarıyla gündeme gelen Arjantinli süperstar son dönemdeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Yabancı stoper hedefi

Abdülkerim ve Nelsson dışında garanti gözüyle bakılan bir stoperi daha bulunmayan Galatasaray'da bir transfer de bu bölgeye yapılacak. Önceliğin yabancı isimlerde olduğu belirtiliyor. Şu ana kadar beklenen katkıyı veremeyen, yaşadığı sakatlık sonrası geri dönen Mathias Ross'un sezon sonuna kadar bir başka kulübe kiralanması gündemde. Danimarkalı savunmacının yerine yabancı bir stoper transfer etmeyi planlayan sarı kırmızılılarda girişimler başlamış durumda.

Öncelikli hedef

Galatasaray formasıyla adeta ikinci baharını yaşayan ve takımın zirvede yer almasında önemli pay sahiplerinden biri olan Mauro Icardi, Cimbom'un transferdeki öncelikli hedeflerinden biri. Sezon başında PSG'den kiralanan Arjantinli yıldızın bonservisi almayı hedefleyen Galatasaray Yönetimi, Fransız kulübünü ikna etmeye çalışacak.

38 golün 10'una katkı

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son dokuz maçta dokuz galibiyet alan Galatasaray, zirvedeki yerini korurken, Arjantinli golcü Mauro Icardi performansıyla dikkatleri çekiyor. Yıldız oyuncu son olarak Antalyaspor karşısında alınan üç puanda da başroldeydi. Süper Lig'de Galatasaray formasıyla dokuz maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu, altı kez gol sevinci yaşarken dört kez de asist yapmayı başardı. Mauro Icardi, Galatasaray'ın ligde attığı, 38 golün 10'una doğrudan katkı vermiş oldu.

Kendisi de istiyor

Icardi'nin Galatasaray hakkındaki pozitif düşünceleri, süreci bir nebze olsun kolaylaştırıyor. Birçok Avrupa ve ABD kulübünden transfer teklifleri alan 29 yaşındaki santrforun, yönetimle yaptığı son görüşmede, "PSG'den ayrılırsam önceliğim Galatasaray olur. Burada çok mutluyum. Kulüplerin anlaşması benim için yeterli" dediği öğrenildi.

Girişimler hızlandı

Icardi'nin bu sözleriyle, Galatasaray'ın bonservis girişimleri daha da sıklaştı. Süper Lig'de şu ana kadar 9 maçta 6 gol 4 asistle oynayan ve çok daha fazlasını yapacağının sinyallerini net şekilde veren Icardi'nin, Avrupa devlerinin iştahını daha fazla kabartmadan geleceğini garantilemek isteyen Sarı-Kırmızılılar, önümüzdeki hafta PSG yönetimiyle bir görüşme daha gerçekleştirecek. Kiralık anlaşmasından önce kapıyı 30 milyon Euro'dan açan Fransız kulübünün, 15-20 milyon Euro bandına gelmesi, Galatasaray cephesinde pozitif bir gelişme olarak görülüyor.

Bonservis bedeli

Sarı-Kırmızılılar, Başkan Dursun Özbek ve Erden Timur'un kişisel katkılarıyla bu transfer için 15 milyon Euro gibi ciddi bir bütçe ayırmıştı. Bir süredir nabız yoklayan Timur'un, bu transferi 12-13 milyon Euro seviyesinde bir bonservis bedeliyle bitirebilme ihtimalinin olduğu öğrenildi. Galatasaray Yönetimi ise bu fırsatı kaçırmamak için aceleci davranıyor. Kulübe yakın kaynaklar, gelecek hafta sonuna kadar Icardi transferinde ciddi gelişmeler yaşanabileceğini söyledi.