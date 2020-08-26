Mauricio Lemos Fenerbahçe'de

Bu sezon transferde durmak bilmeyen Fenerbahçe bir transferi daha duyurdu.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Sarı-lacivertliler, Las Palmas'tan 1,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği 24 yaşındaki Mauricio Lemos ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Tecrübeli stoper, Fenerbahçe'den yıllık 850 bin euro garanti ücret kazanacak.

3 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Mauricio Lemos, Hasan Ali Kaldırım'dan boşalan 3 numaralı formayı giyecek.

FENERBAHÇE DE DUYURDU

Fenerbahçe resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fenerbahçemiz, kulübü Las Palmas ve kendisi ile anlaşmaya vardığı Uruguaylı stoper Mauricio Lemos'u 3 yıllığına renklerine bağladı. Yeni oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, Çubuklu formamızla başarılı yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadeleriyle transferi duyurdu.

"ELİMDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIM"

Tecrübeli futbolcu transferin ardından FB TV'ye konuştu. Lemos açıklamasında, "Bana güvenen herkese çok teşekkür ederim. Çok mutluyum. Elimden gelen her şeyi kulübüm için yapacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Çok büyük kulüp olduğunu ve büyük bir taraftarı olduğunu biliyorum Fenerbahçe'nin. Beni destekledikleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.