Mauricio Lemos, Brezilya ekibiyle anlaştı!

Fenerbahçe'de Uruguaylı stoper Mauricio Lemos takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Kulübün TFF'ye verdiği listede yabancı sınırı sebebiyle yer alamayan Mauricio Lemos, Brezilya ekiplerinden Atletico Mineiro ile anlaşmaya vardı.

Nico Schira'nın haberine göre; Uruguaylı oyuncu, Mineiro ile 3 yıllık prensip anlaşmasına vardı. Anlaşmanın kısa süre içinde imzalanması bekleniyor.

2020-2021 sezonunun başında İspanya La Liga ekibi Las Palmas'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Uruguaylı stoper oyun kurma yeteneği ve hava topu hakimiyeti ile büyük beklenti yaratmıştı fakat Fenerbahçe formasını toplamda sadece 15 maçta terletebildi.

Mauricio Lemos'un katılmak üzere olduğu Atletico Mineiro'nun kadrosunda Avrupa'da ismini duyurmuş birçok futbolcu bulunuyor. Adı bir dönem ciddi şekilde temsilcilerimizle anılan Hulk, Eduardo Vargas, Alan Kardec ve eski Galatasaraylı Mariano siyah beyazlı formayı giyiyor.