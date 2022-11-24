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Matrah düzenlemesiyle, araçlar ne kadar oldu?

Daha önce Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından 1 Aralık’ta yürürlüğe gireceği ifade edilen matrah düzenlemesi, ani bir karar ile birlikte bugün hayata geçti. Matrahta gelişen güncelleme ile hangi araç ne kadar oldu? İşte yeni fiyatlar:

Daha önce Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından 1 Aralık’ta yürürlüğe gireceği ifade edilen matrah düzenlemesi, ani bir karar ile birlikte bugün hayata geçti.

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Matrahta gelişen güncelleme ile hangi araç ne kadar oldu? Otomobil yazarı Emre Özpeynirci sosyal medya üzerinden konuya ilişkin açıklama yaparak vatandaşları bilgilendirdi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçtiğimiz hafta Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) temsilcileriyle bir araya geldi.

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OYDER Başkanı Altuğ Erciş ve Yönetim Kurulu Üyelerinin katılım sağladığı görüşmede sektöre ile ilgili fikir alışverişinde gerçekleşirken gündem konusu otomobildeki matrah düzenlemesi de konuşuldu.

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